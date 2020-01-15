شكرا لقرائتكم خبر عن ‎«الصقور السعودية» يشارك في معرض الكويت للطيران والان نبدء بالتفاصيل

تشارك القوات الجوية الملكية السعودية ممثلة بفريق الصقور السعودية بـ 7 طائرات بكامل طواقمها الجوية والفنية، في معرض الكويت الدولي للطيران 2020 والذي انطلقت فعالياته اليوم في مطار الكويت الدولي وتستمر حتى يوم السبت المقبل .

ويسعى الفريق من خلال هذه المشاركة، إلى إبراز مدى التطور والاحترافية التي يمتلكها طيارو القوات الجوية الملكية السعودية. وتتم الاستعراضات والمناورات الجوية بطائرات ”هوك“ البريطانية الصنع التي تستخدم لتدريب الطيارين المقاتلين قبل انضمامهم للأسراب المقاتلة، وتعتبر من أفضل الطائرات للقيام بتلك المهام، نظراً لحجمها المناسب وخفة حركتها ومناسبتها للعروض الجوية. حيث تم طلائها باللونين الأخضر والأبيض تيمناً بعلم المملكة العربية السعودية.

وأوضح المقدم الطيار عبدالرؤوف السلمي قائد فريق الصقور السعودية مدى الإحترافية العالية التي بلغها طيارو القوات الجوية، وذلك من خلال تنفيذ العروض المتنوعة في سماء الكويت، حيث يأتي ذلك نتاج التدريب المقنن والتخطيط المسبق والدعم اللامحدود من قيادة المملكة.

الجدير بالذكر أن هذه المشاركة الثانية لفريق الصقور السعودية في هذا المعرض الذي إنطلق عام 2018