- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم البعيجان وعايض يفوزان بنخبتي الوضح والحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
البعيجان وعايض يفوزان بنخبتي الوضح والحمر
متابعات الخليج 365 - الرياض
خطف عبدالمحسن بعيجان صنهات العتيبي المركز الأول لمسابقة “20 نخبة النخبة” لفئة الوضح، اليوم الأربعاء، وذلك عقب فوزه على الكويتي عبدالله شويمي هادي فالح، والسعودي تركي سعد سويد الحقباني الدوسري.
وفي فئة الحمر كسب عايض رفعان عايض القحطاني المواجهة التي جمعته مع عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي، ليفوز بنخبة النخبة ويضيفها للقب سيف الملك.
وكانت مسابقة نخبة النخبة أطلقت أمس الأول بلوني شعل وصفر، وتواصلت أمس من خلال منافسات لوني مجاهيم وشقح، وترتكز المسابقة على قيام المالك بترقيم إبله من 1 إلى 20 حسب الأجمل فالأجمل وتوضع كل فردية بحسب الرقم في شبك وتوضع معها فرديات المنافس الآخر التي تحمل ذات الرقم، ويكون التحكيم وفق المستويات والتقييم بدرجات متفاوتة ومختلفة للمجموعة، ومن يحصل على مجموع أعلى الدرجات يفوز باللقب.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر البعيجان وعايض يفوزان بنخبتي الوضح والحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.