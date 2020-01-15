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البريكان يهز شباك المنتخب السوري
ضمن منافسات كأس آسيا
متابعات الخليج 365-مروة نبيل
نجح نجم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، فراس البريكان في هز شباك المنتخب السوري عند الدقيقة 80، ليمنح الأخضر التقدم.
وكان الشوط الأول من مباراة السعودية ضد سوريا المقامة الآن على ملعب تاماسات في بانكوك بالتعادل السلبي بين المنتخبين، قبل أن يفض البريكان اشتباك التعادل في الدقيقة 80.
ويلعب المنتخب السعودي ضد نظيره السوري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.
ويسعى لاعبو الأخضر الأولمبي للحفاظ على تقدمه، لخطف الثلاث نقاط، وضمان التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.
وقبل مباراة السعودية وسوريا اليوم، يحتل الأخضر المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن نسور قاسيون المتصدر، ثم قطر برصيد نقطتين، فيما يتذيل منتخب اليابان الترتيب بدون نقاط.
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