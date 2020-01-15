أسعار الذهب في السعودية اليوم الاربعاء 15/1/2020.. وعيار 24 يسجل 178.30 ريال سعودي

ارتفعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء 15 يناير 2020 بعد تراجع الذهب في السعودية خلال الأيام الماضية بشكل كبير جدا، وهذا بعد هبوط ملحوظ في السعر العالمي للذهب الذي يعتبر هو المتحكم الرئيسي في سعر الذهب في العالم كله، ومن خلال هذا المقال نتابع معكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الاربعاء.

أسعار الذهب اليوم الاربعاء في السعودية

يحرص الكثيرون في السعودية على متابعة أسعار الذهب بشكل مستمر، نظرا لأهمية الذهب فهو من الملاذات الأمنة ويتم استثمار ويجنى ربح عالي، وجاءت أسعار الذهب اليوم الاربعاء 15 يناير بعد الارتفاع الملحوظ كالتالي:

سجل الجرام عيار 24 نحو 187.30 ريال مقابل 49.93 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 171.70 ريال مقابل 45.77 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 163.90ريال مقابل 43.69 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 140.48ريال مقابل 37.45 دولار.

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سجل الجرام عيار 14 نحو 109.26 ريال مقابل 29.12 دولار.

سجل الجرام عيار 12 نحو 93.65 ريال مقابل 24.96 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.311 ريال مقابل 349.49 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 187.305 ريال مقابل 49.926 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية 5.825 ريال مقابل 1.553 دولار.

من أبرز المؤثرات على سعر الذهب في السعودية سواء بالتراجع أو الانخفاض سعر الدولار ، فعندما يرتفع سعر الدولار يتسبب في انخفاض سعر الذهب في البورصة العالمية للذهب وتتراجع أسعار الذهب في السعودية والعكس صحيح.