السعودية | الجبير يستقبل رئيس مؤسسة التفاهم العرقي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:28 مساءً, 15 يناير 2020 م المناطق _ الرياض استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، رئيس مؤسسة التفاهم العرقي مارك شناير.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود تحقيق التعايش بين أصحاب الديانات والثقافات المتعددة، ودعم المملكة لكافة الجهود المبذولة لتحقيق مقاصد الأمن والسلم والتعايش المشترك.

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