السعودية | “مكافحة المخدرات بالرياض” ولجنة “تراحم” تبحثان تكثيف البرامج الوقائية

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ الرياض

عقدت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض ولجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض “تراحم” في مقر مديرية المنطقة أمس الأول, اجتماعًا لمناقشة أوجه التعاون بين الجهتين في إطار البرامج الوقائية التي تستهدف أسر السجناء.

واستُهل الاجتماع بعرض مرئي لجهود مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض في الجانب الوقائي لعام 1439 – 1440هـ , إلى جانب مناقشة عدة محاور بين الطرفين أهمها ضرورة استمرار التواصل والتعاون بين لجنة “تراحم” وبين المديرية, كما جرى استعراض البرنامج المنفذ سابقا “تآلف” وإمكانية تفعيلة في مراكز أخرى لما كان له النجاح في المرة السابقة.

وأكدت لجنة تراحم حرصها الشديد على مشاركة مديرية المنطقة البرامج التوعوية التي تستهدف الشباب خاصة من المرحلة الثانوية والجامعية لرفع مستوى الوعي للأفراد حول قضايا المجتمع وتكثيف البرامج الوقائية، وذلك بإعداد برامج خاصة بأبناء وبنات أسر السجناء ومن لهم قضايا تتعلق بالمخدرات.