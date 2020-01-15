شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يستعرض جهود تحقيق التعايش رئيس" التفاهم العرقي" والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، رئيس مؤسسة التفاهم العرقي مارك شناير. وجرى خلال اللقاء استعراض جهود تحقيق التعايش بين أصحاب الديانات والثقافات المتعددة، ودعم المملكة لكافة الجهود المبذولة لتحقيق مقاصد الأمن والسلم والتعايش المشترك.

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