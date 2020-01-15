قبل يومين من مقتله.. ماذا كان يفعل سليماني بسوريا ولبنان؟

كشفت صحيفة إيرانية تفاصيل اجتماعات قائد فيلق القدس قاسم سليماني في سوريا ولبنان قبل يومين من مقتله بطائرة أمريكية مسيرة استهدفت موكبه قرب مطار بغداد، في 3 يناير/كانون الثاني الجاري.

وذكرت صحيفة جام جم المحلية (رسمية)، الثلاثاء، نقلا عن أحد عناصر مليشيا "فاطميون" الموالية لإيران، أن سليماني عقد اجتماعا مع قادة مليشيات تقاتل لحساب طهران في سوريا، صباح يوم 1 يناير/كانون الثاني 2020 استغرق نحو 7 ساعات.

وأوضحت الصحيفة الإيرانية، في تقريرها، أن اجتماع سليماني مع المليشيات التي يشكل قوامها الأساسي مرتزقة أفغان جندتهم مليشيا الحرس الثوري الإيراني نظير رواتب شهرية، انحصر في وضع خطط لنحو 5 أعوام مقبلة، حسب قولها.

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ولم يوضح التقرير مزيدا من التفاصيل حول طبيعة هذه الخطط التي دوّنها قادة المليشيات بعدما عرضها بشكل مفصل قائد فيلق القدس المصنف إرهابيا قاسم سليماني أثناء الاجتماع المذكور.





واستطردت صحيفة "جام جم" المملوكة للتلفزيون الإيراني الرسمي، أن سليماني غادر إلى بيروت بعد انتهاء لقائه مع قادة تلك المليشيات في سوريا، حيث التقى زعيم مليشيا حزب الله اللبناني حسن نصرالله لمدة ساعة على الأقل.





وعاد قائد فيلق القدس السابق أدراجه لسوريا ومنها إلى بغداد، حيث لقي مصرعه في غارة شنتها طائرة مسيرة ضد موكبه بناء على توجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.