شكرا لقرائتكم فيديو.. أول رحلة لطائرة F-15 S بعد تحويلها إلى الطراز السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-15 فيديو.. أول رحلة لطائرة F-15 S بعد تحويلها إلى الطراز السعودي التغيير طال الأجنحة والمقدمة والرادار ونظم الحرب الإلكترونية متابعات الخليج 365 - الرياض نشر حساب أخبار القوات المسلحة على تويتر مقطع فيديو لأول رحلة اختبارية لطائرة F-15 S يتم تحويلها إلى الطراز F-15 SA بقطع مصنعة محليًا (الأجنحة والمقدمة). Advertisements وأوضح أن عملية التحويل تمت في مرافق شركة السلام لصيانة الطائرات، مبروك للقوات الجوية الملكية السعودية. ولفت إلى أن عملية التحويل تشمل تغيير الأجنحة وكامل المقدمة والرادار ونظم الحرب الإلكترونية والمحركات ونقاط تعليق الأسلحة والكثير من القطع الميكانيكية والإلكترونية الأخرى، كل هذا يتم في شركة السلام لصناعة الطيران. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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