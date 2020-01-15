الطقس السيئ يتسبب في إيقاف 3 بطولات رياضية كبرى

2020-01-15

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

تسبب الطقس السيئ وتغير المناخ، في إيقاف 3 بطولات رياضية، هي الأهم والأبرز في مجالها، وهما رالي داكار في المملكة، وبطولة أستراليا المفتوحة للتنس وهي إحدى بطولات الغراند سلام الأربعة الكبرى، وجائزة أستراليا الكبرى.

1- رالي داكار 2020:

كانت أعلنت اللجنة المنظمة لسباق رالي داكار السعودية 2020 إلغاء ما تبقى من المرحلة العاشرة حرض – الشبيطة، وذلك بعد أن قطع المشاركون 354 كلم؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة المتسابقين.

2- بطولة أستراليا المفتوحة للتنس:

واجه رؤساء التنس دعوات لتأجيل بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد أن عانى اللاعبون من مشاكل في التنفس في مباريات الإحماء بسبب دخان حرائق الغابات في البلاد.

وقال المصنف الثاني عالميًا، نوفاك ديوكوفيتش: إن المنظمين عليهم التفكير في إعادة جدولة دورة ملبورن التي من المقرر أن تبدأ في 20 يناير.

وتسلل الضباب السام عن حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة، إلى جميع مدن أستراليا، كما ارتفعت مستويات التلوث في ملبورن لتصل إلى مستويات خطرة وتُصنف الأسوأ في العالم.

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ولم تستطع نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا إنهاء مباراة استعراضية بسبب الدخان، واحتاج اللاعب الأسترالي برنارد توميتش إلى علاج طبي خلال مباراة بالأمس.

ويعمل مطار ملبورن بمدرج واحد حيث يستمر دخان حرائق الغابات في خنق المدينة، كما تم إلغاء سباقات الخيول في المدينة.

وأضافت إيلينا سفيتولينا: لماذا نحتاج إلى انتظار حدوث شيء سيئ للقيام بعمل ما.

وتقول التقارير في أستراليا: إن في حال إلغاء البطولة ستُضطر البلاد إلى دفع بوليصة التأمين مكونة من تسعة أرقام.

3- جائزة أستراليا الكبرى:

يُقال إن منظمي جائزة أستراليا الكبرى يراقبون جودة الهواء عن كثب في الأيام المقبلة مع تزايد المخاوف من إقامة السباق في ملبورن يوم 15 مارس، وتميل الاحتمالات إلى إلغاء السباق.

وجائزة أستراليا الكبرى هي سباق للسيارات يقام سنويًا، وهي أقدم منافسة من نوعها هناك، ومنذ عام 1985 اُعتبر ضمن إحدى جولات بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.

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