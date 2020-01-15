6 فعاليات تميز النسخة الرابعة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

2020-01-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

جاءت النسخة الرابعة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مميزة ومختلفة من خلال العديد من المسابقات والفعاليات التي تمت إضافتها، والتي جعلت من المهرجان ظاهرة اجتماعية اقتصادية ثقافية تراثية محل اهتمام المواطنين ومتابعة العديد من الوفود الأوروبية ودول العالم التي توافدت بشكل لافت في النسخة الحالية لمتابعة فعاليات المهرجان.

ولقيت المسابقات الجيدة تفاعلًا كبيرًا من الجمهور ودفعت العديد من ملاك الإبل إلى المشاركة في تلك المسابقات النوعية.

نخبة النخبة

أطلقت مسابقة (20 نخبة النخبة) لأول مرة في هذه النسخة، وتتمثل في قيام المالك بترقيم إبله من 1 إلى 20 حسب الأجمل فالأجمل وتوضع كل فردية بحسب الرقم في شبك لوحدها وتوضع معها فرديات المنافس الآخر التي تحمل ذات الرقم، ويكون التحكيم وفق المستويات والتقييم بدرجات متفاوتة ومختلفة للمجموعة، ومن يحصل على مجموع أعلى الدرجات يفوز باللقب.

المسميات الجديدة

ساهمت المسميات الجديدة التي أطلقها نادي الإبل على منافسات فئة المئة ” بيرق المؤسس ” وفئة الخمسين ” سيف الملك” وفئة الثلاثين ” شلفا ولي العهد ” وفئة الـ 20 إنتاج ” كأس النادي” في رفع معدل الإثارة والمنافسة، حيث بات كل واحد الملاك يخطط لخطف أحد هذه الألقاب، مما دفعه لمحاولة شراء أفضل الأنواع بأغلى الأثمان لتعزيز منقيته، مما انعكس بدوره على ازدهار سوق الإبل ووضع أثر اقتصادي واضح.

القعود قعودك

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حظيت مسابقة “القعود قعودك لا طرحته” بمتابعة جماهيرية كبيرة، وبدأت المسابقة في الأيام الأولى بطرح القعود ثم الحصول عليها، ولكن إدارة المهرجان فكرت في زيادة الإثارة بعد التفاعل الكبير، فأطلقت مسابقة القعود قعودك لا طرحته بثوب جديد ومطور ورصدت له جائزة كبرى عبارة عن سيارة.

وتبدأ المسابقة في شكلها الجديد باستلام الراغبين بالمشاركة لكوبونات تحمل أرقامًا محددة قبل الدخول للمدرجات، بعد ذلك يتم اختيار المشاركين بواسطة السحب على كوبونات المشاركة، ويطلب من المشاركين إبراز بطاقة الهوية، وتعبئة وتوقيع إقرار المشاركة وإذا نجح المتسابق في طرح القعود خلال دقيقة يحصل عليه، أما المتسابق الذي يفشل في طرح “القعود” في المدة المحددة فيتم استبداله بمتسابق آخر من الجمهور، وفي حالة تمكن المتسابق من إسقاط “القعود” في أقل من 25 ثانية يتأهل للمنافسة على الجائزة الكبرى.

وكان قد تأهل 11 متسابقًا للمرحلة قبل النهائية، وخاضوا تنافسًا مثيرًا اليوم الثلاثاء، ليتأهل ثلاثة منهم حققوا أفضل توقيت، ليلتقوا في النهائي وسيحصل صاحب أسرع توقيت على السيارة.

مسابقة الهجيج

مسابقة الهجيج من المفاجآت الجديدة في النسخة الرابعة وستكون مسك ختام المنافسات بالمهرجان حيث تقام يوم الخميس 16 يناير الحالي في خبة الكناسية 170 كلم شمال شرقي الرياض وفق العديد من الإجراءات التي تضمن نظامية المسابقة بحيث يتم ترقيم الإبل برقم موحد لكل مالك ويتم تجهيز الإبل المشاركة في شبوك في نقطة الانطلاق ويتولى المهرجان استقبالها في نقطة النهاية، وتُمنح الجوائز للعشر الأوائل.

جوائز الفحل

إلى جانب المسابقات والفعاليات الجديدة، رفعت إدارة نادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، جائزة المركز الأول في فئة الفحل وإنتاجه إلى مليون ريال عوضًا عن 500 ألف ريال، وذلك تشجيعًا للحفاظ على سلالات الفحول المنتجة.

وقف خيري

كما أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، عن إنشاء وقف لتسبيل الفحول تحت إدارة نادي الإبل، يستفيد منه جميع ملاك الإبل، ومبادرة شخصية من “ابن حثلين” سيقوم بشراء جميع الفحول المتوجة بجميع ألوانها في النسخة الرابعة، من خلال بدء المفاوضات مع ملاكها ابتداءً بـ 5 ملايين ريال، طلوعًا.

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