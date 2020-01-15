"السعودية للكهرباء" تسلط الضوء على مشروع العدادات الذكية وفوائده في أسبوع أبوظبي للاستدامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

في إطار مشاركتها في معرض أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، سلطت الشركة السعودية للكهرباء الضوء على مشروع العدادات الذكية وفوائده، حيث عرضت نبذه تعريفية عن المشروع الذي سينطلق خلال الربع الأول من العام الحالي (فبراير 2020)، ويهدف إلى تركيب 10 ملايين عداد ذكي قبل نهاية الربع الأول من 2021.

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كما استعرضت الفوائد المرجوة من المشروع من ناحية العملاء، والفوائد المتوقعة للوطن والبيئة والفوائد العائدة على الشركة.

وإضافة إلى ذلك قدمت خريطة الطريق لمشروع نظام المعلومات الجغرافية، ومراحله تطوره وتوسعه على مستوى السعودية، وعرضت الحلول المستخدمة والمخطط لها مستقبلا، والتي تساعد على رفع جودة وكفاءة البيانات.

ويذكر أن معرض أسبوع أبوظبي للاستدامة يقام في العاصمة الإماراتية تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الفترة بين 11 و18 يناير الحالي، ويشارك فيه خبراء ومختصون من 175 بلدا.