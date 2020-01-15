شكرا لقرائتكم خبر عن بكل جراءة.. شمس الكويتية تخرج عن المألوف وتحتضن رجل غريب ويقبلها!.. وردة فعله كانت مفاجئة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مذيعة MBC “لجين عمران“ تعترف بكل جراءة: دخلت في علاقة مع هذا الرجل ومارست معه حتى أنجبت.. لكن النهاية صادمة! (فيديو) مجتهد يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف مصير ولي العهد محمد بن سلمان ’’ بعد أن ‘‘حرّض‘‘ عليه الأمير خالد أمام الملك سلمان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بكل جراءة.. شمس الكويتية تخرج عن المألوف وتحتضن رجل غريب ويقبلها!.. وردة فعله كانت مفاجئة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.