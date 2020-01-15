حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض من خلال البوابة الالكترونية للدفعة 26

بدأ برنامج حساب المواطن في السعودية اليوم الاربعاء 15 يناير 2020 استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 26 وذلك من خلال البوابة الالكترونية على الرابط اضغط هنا

وكان إجمالي الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ26 لشهر يناير، قد بلغ 63.5 مليار ريال سعودي.

وأثيرت حالة من الغضب بين المواطنين بالمملكة العربية السعودية عقب أن تفاجأ العديد من المستفيدين من برنامج حساب المواطن بإيقاف البرنامج لديهم، حيث ظهرت لهم رسالة متضمنة أنه قد تم إيقاف الحساب ويتوجب عليهم التواصل مع خدمة العملاء، وعلى الفور انتشرت الاستفسارات بين المستفيدين حول هذا الأمر وخاصة وأنه حدث بالتزامن مع موعد إيداع دفعة الاستحقاق الجديدة من البرنامج.

وتفاعل على الفور برنامج الدعم المادي مع شكوى المستفيدين حول إيقاف الحساب موضحاً ببيان من خلال حساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي قائلاً: إن هذا يأتي نظرًا لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة ولعدم التجاوب مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح".

هذا وقد أودع برنامج حساب المواطن دفعة الاستحقاق الجديدة عن شهر يناير والتي بلغت قيمتها مبلغ 2.6 مليار ريال سعودي، ووفقاً لإحصائيات البرنامج فقد سجلت نسبة المستفيدين الذين استوفوا معايير الاستحقاق عن دفعة شهر يناير الجاري 83% وتجاوز أعدادهم 12.7 مليون مستفيد وتابع.