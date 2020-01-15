السعودية: فلسطين قضيتنا الأولى

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم الاربعاء ان السعودية تعتبر فلسطين قضيتها الأولى ويجب استعادة كل الاراضي المحتلة وسلطات الاحتلال تقوم بانتهاكات ضد شعبنا الفلسطيني.

وأضاف بن فرحان ان السعودية ومنذ تأسيسها ترتكز على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار.. والمنطقة العربية تمر بمتغيرات تمسّ الجوانب الأمنية.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها أمام البرلمان العربي ان المملكة قدّمت أكثر من 14 مليار دولار لمساعدة أشقائنا في اليمن.

وأردف: المملكة دعت إلى ضرورة ضبط النفس في الأزمة الليبية.. وترفض التدخل العسكري التركي في شمال سوريا.

وأشار إلى أن منطقتنا العربية تمرّ بتغيرات سياسية واقتصادية، ونشدد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.