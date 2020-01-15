عاتب متابع الأمير عبدالرحمن بن مساعد؛ لرده بين الحين والأخر على أكاذيب قناة الجزيرة القطرية.
وقال المتابع لعبد الرحمن بن مساعد عبر ” تويتر ” : سمو الأمير أعتب عليك إضاعة وقتك في الرد على مذيعي ومذيعات قناة الجزيرة أو التعليق على بعض أخبارهم !! “.
وتابع: أبا فيصل هذه القناة سقطت نهائيا وتم تحييد خطرها الفكري وتضييق نطاق تأثيرها منذ أن بدأت أزمتنا مع قطر وتصدى لها الشعب السعودي.اليوم لامكان ولا قيمة لها ولهم.مداخلاتك تكسر عزلتهم.
ورد الأمير ردًا مقتضبًا وصريحًا بقوله: تقول الله يحفظك ( تصدى لها الشعب السعودي) .. وأنا من هذا الشعب.
كانت هذه تفاصيل خبر رد قوي من بن مساعد على متابع عاتبه لإضاعة وقته على الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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