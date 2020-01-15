حقيقة تعيين ندى السماعيل مديرة لتعليم جدة

كشفت مصادر بوزارة التعليم، أن تعيين ندى السماعيل في المرتبة الرابعة عشرة، ليس تكليفاً بإدارتها التي يشرف عليها حالياً الدكتور سعد المسعودي وإنما ترقية على المرتبة فقط، وفقًا لـ”العربية”.

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته، الثلاثاء، على تعيين ندى بنت صالح السماعيل، في وظيفة مدير عام تعليم محافظة جدة بالمرتبة الرابعة عشرة، عبر خبر بثته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتحمل السماعيل درجة الماجستير في التربية من جامعة الملك سعود بالرياض، فيما شغلت منصب مدير عام الطفولة المبكرة في وزارة التعليم، كما عملت في التعليم والإشراف التربوي، إلى جانب شغلها منصب رئيسة قسم ومساعدة للشؤون المدرسية، ومشرفة عموم في ديوان الوزارة.