أعلن الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، أن اليوم دخول الشبط، مشيرا إلى أنه يأتي بعد المربعانية وتعقبه العقارب.
وأوضح أن الشبط سيبدأ اليوم 15 يناير حتى 10 فبراير، مبينا أنه سمي شباط نسبة إلى شهر شباط السرياني الموافق لفبراير الميلادي، والشبط عدد أيامه 26 يومًا، وله من المنازل منزلتان (النعايم والبلدة).
وتابع: في الشبط (عادة) درجة الحرارة منخفضة، ويتكون الصقيع والضباب صباحًا، وبداية ظهور طلع النخيل البواكر خاصة في جنوب الوسطى ونشاط الرياح الشمالية والنسرية الباردة وقيل: “شباط قطع الرباط وقرقع البيبان” كناية عن نشاط الرياح فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر المسند يعلن دخول الشبط.. ويكشف عدد أيامه وتأثيره على مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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