قالت وزارة المالية إن رواتب منسوبي وزارة التعليم عن شهر يناير تم صرفها بالكامل وأنه لا توجد فروقات نتيجة التحول من التاريح الهجري إلى الميلادي .
وردت “المالية ” على استعلام “التعليم ” عن صرف فروقات الفترة الإنتقالية أنه تم صروف رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2016 ، وراتب 2017 ، و2018 ، وراوتب تسعة أشهر من 2019 وفق هذا النظام منذ التحول في الصرف من السنة الهجرية إلى الميلادية عام 1438 هـ .
وأشارت إلى أنه يتم احتساب الشهر 30 يوم وفقاً للمادة 56 من لائحة الحقوق والمزايا المالية .
يذكر أن “التعليم ” قد طالبت “المالية ” بفروقات الفترة الإنتقالية لمنسوبيها بناءً على قرار مجلس الوزراء بإحتساب الرواتب وجميع المستحقات المالية بالسنة الميلادية .
كانت هذه تفاصيل خبر المالية توضح حقيقة وجود فروقات في الرواتب بعد التحول إلى التاريخ الميلادي.. وهكذا سيتم احتساب الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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