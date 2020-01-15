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أكد الدكتور عبد الله المطلق المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، أنه لا يجوز للمرأة خلع الحجاب إذا خرجت من حدود المملكة.
جاء ذلك خلال رد المطلق على أحد المتسائلين في برنامج “فتاوى” على القناة السعودية، والذي قال إنه ذهب وابنته إلى سريلانكا، وعند وصوله خلعت ابنته الحجاب بزعم أنه ليس واجبا.
وأوضح المطلق أنه لا يجوز للمرأة خلع الحجاب خارج حدود المملكة لأن الرب موجود ويراقب الإنسان في المملكة وخارجها، والحديث النبوي يوصي بتقوى الله حيثما كان الإنسان؛ أي في أي زمان وأي مكان.
وأشار عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن النساء في هذه الحالة ينقسمن إلى قسمين، الأول هو قسم يزهد في الدين حيث يتفلت ويترك شعر رأسه وهذا خروج على جميع الأئمة الأربعة، فيما القسم الثاني يأخذ الرأي الآخر في الحجاب ويكشف عن وجهه فقط ويغطي شعره، وهذا على الأقل أخذ برأي أحد المذاهب.
وشدد على أن مذهب وآراء العلماء بالمملكة يرجح الالتزام بما هو عليه في المملكة، داعيا الفتيات إلى عدم التفلت، حيث إن الدين والحياء هما زينة المرأة.
كانت هذه تفاصيل خبر “ذهبت إلى خارج المملكة فخلعت حجابها”.. أب يسأل عن حكم ما فعلته ابنته والمطلق يجيب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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