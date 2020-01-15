المرور فرض غرامة مرورية لمن يترك المركبة في وضع التشغيل هذه قيمتها

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أهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات، الالتزام بالقواعد المرورية ومعايير السلامة، والحرص على إطفاء محرك السيارة والتأكد من إغلاقها جيدًا عند مغادرتها.
وأوضحت أن ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها يعد مخالفة مرورية، يُعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد على 150 ريالًا.
يأتي هذا التوضيح من المرور في ظل ما شهده بعض مناطق المملكة من حوادِث سرقة مركبات تركها أصحابها في وضع التشغيل.
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