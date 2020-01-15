السعودية اليوم / مركز التواصل الحكومي يقدم الإصدار الأول من "دليل التطبيقات الحكومية"



الرياض 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

أطلق مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام "دليل التطبيقات الحكومية" بالتعاون مع الجهات الحكومية، بهدف التعريف بأكثر من (70) تطبيقًا ذكيًا للخدمات المقدمة، وتوفيرها في دليل واحد، يسهم في انتشارها وتداولها بين المستفيدين.

ويتوفر في الدليل barcode (الرمز الشريطي) الذي يساعد المستخدم من تنزيل التطبيق مباشرة إلى جهازه والاستفادة من الخدمات العديدة التي تتضمنها التطبيقات الحكومية التي يشتمل عليها الدليل.

ويعد هذا الإصدار هو الأول للدليل، الذي سيتم طرح تحديثات دورية له. ويعتبر الدليل هو إحدى ثمرات البرنامج الإعلامي الموحد (Grid) في مركز التواصل الحكومي، الذي تشارك فيه أكثر من (94) جهة حكومية.

وكان البرنامج الموحد قد انطلق قبل عامين، بهدف تحقيق التكامل بين جهود الجهات الحكومية إعلاميا، وتنسيق أدائها وتوحيد رسالتها الإعلامية.

وعبر المشرف العام على وكالة التواصل المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام الدكتور عبد الله أحمد المغلوث عن عميق شكره ووافر امتنانه للجهات الحكومية على تعاونها الإيجابي، الذي كان وراء خروج "دليل التطبيقات الحكومية" إلى النور، مشيراً إلى أن الدليل يساعد على استخدام الخدمات التقنية المتوفرة لدى الجهات الحكومية بشكل سريع وفعال.

وأوضح الدكتور المغلوث أن الدليل يؤكد حرص القائمين على الخدمات الرقمية على تطويرها وإبرازها للمستفيدين، كما يعكس حجم التقدم التقني للحكومة الإلكترونية في المملكة، وارتفاع الوعي التقني، وتقدم البنية التحتية الرقمية في المملكة.

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16:55ت م

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