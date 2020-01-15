السعودية اليوم / انعقاد المنتدى الأول لمنتدى حوكمة الأندية والإتحادات الرياضية بأبها الإثنين القادم



أبها 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، يقام يوم الإثنين المقبل في فندق قصر أبها " منتدى حوكمة الأندية والاتحادات

ويستضيف المنتدى عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العباس، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور مريع الهباش، ومسؤول الحوكمة الرياضية بنادي إيفرتون الإنجليزي بول مكنيكولاس، والذي سيلقي الضوء على التجربة الإنجليزية الطويلة في مجال حوكمة الأندية، كما سيتحدث المدير التنفيذي لأكاديمية ريل وورلد الرياضية جيمس تاكر عن أهمية الحوكمة في التعليم والأندية الرياضية.

وسيشارك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضية عبدالعزيز المسعد بحديث عن استراتيجية دعم الأندية

// انتهى //

16:50ت م

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أبها 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، يقام يوم الإثنين المقبل في فندق قصر أبها " منتدى حوكمة الأندية والاتحادات الرياضية " في نسخته الأولى.ويستضيف المنتدى عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العباس، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور مريع الهباش، ومسؤول الحوكمة الرياضية بنادي إيفرتون الإنجليزي بول مكنيكولاس، والذي سيلقي الضوء على التجربة الإنجليزية الطويلة في مجال حوكمة الأندية، كما سيتحدث المدير التنفيذي لأكاديمية ريل وورلد الرياضية جيمس تاكر عن أهمية الحوكمة في التعليم والأندية الرياضية.وسيشارك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضية عبدالعزيز المسعد بحديث عن استراتيجية دعم الأندية السعودية ، وخالد الشيزاوي مدير مكتب التدقيق الداخلي بمجلس دبي الرياضي مدير مكتب التدقيق الداخلي بمجلس دبي الرياضي، والذي سيلقي الضوء على تحديات حوكمة الأندية بالمنطقة؛ كما يشارك الدكتور مقبل بن جديع والمحامي فهد بارباع للحديث عن الحوكمة والتسويق الرياضي وتوافق القوانين الرياضية مع الحوكمة.// انتهى //16:50ت م0152

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