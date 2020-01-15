السعودية اليوم / تدشين معامل الطلاب بكلية التصاميم في جامعة أم القرى



مكة المكرمة ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٤١هٰـ الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٠م واس

افتتح معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل اليوم معامل الطلاب بكلية التصاميم، بحضور وكيل الكلية الدكتور عبدالله الثقفي، وعميدة الكلية الدكتورة رانية عبدالله، وعدد من عمداء الكليات ووكلاء ومنسوبي الجامعة.

واطلع مدير الجامعة على 3 معامل للرسم الهندسي مجهزة بطاولات وكراسي مختصة بالرسم، تبلغ طاقتها الاستيعابية 90 طالبا، و3 معامل تحتوي على 99 جهاز حاسب آلي، مزودة بأعلى المواصفات التقنية، وأحدث المتطلبات التعليمية، كما تحتوي المعامل على قاعتين دراسيتين تسع لـ 72 طالبا، ومعمل طباعة يحوي أجهزة طابعات مختصة بالتصميم الجرافيكي ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد، إضافة لمعمل للتصوير الضوئي الذي يستوعب 33 طالب.

وأكد الدكتور بافيل على أهمية البيئة التعليمية في التحصيل العلمي، وحرصه على توفير أحدث التقنيات والتسهيلات لهم، مشددا على ضرورة سرعة إنجاز المشاريع بجودة ومعايير عالمية لخدمة الطالب أولاً، وعلى منح الطالب كافة الأدوات والإمكانات التي تتيح له فرصة للتعلم والتميز الأكاديمي.

// انتهى //

16:32ت م

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