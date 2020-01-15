السعودية اليوم / "البيئة" تنظم 5 ورش عمل لتدريب الشركات في مجال مكافحة "سوسة النخيل"



الرياض 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

تنظم وزارة البيئة والمياه والزراعة، ثلاث ورش عمل تدريبية في مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم، في الفترة من 26 حتى 29 يناير 2020م في مقرات فروع الوزارة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج تأهيل وتدريب شركات ومؤسسات القطاع الخاص وكبار المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية لتقديم خدمات أعمال المكافحة الميدانية لسوسة النخيل الحمراء.

وأوضحت الوزارة، أن المرحلة الثانية تشمل تنظيم ورشتي عمل في منطقتي المدينة المنورة والجوف في الفترة من 2 وحتى 5 فبراير 2020م، في مقار فروع الوزارة، داعية الشركات والمؤسسات والمزارعين للتسجيل لحضور الورش عبر الدخول إلى الرابط: https://bit.ly/37Xq0DF .

وبينت، أن إطلاق ورش العمل تأتي تمهيداً لاعتماد شركات مؤهلة، للبدء في مرحلة تطبيق آلية مشاركة أصحاب المزارع في تحمل تكاليف المكافحة مع الوزارة.

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف الشركات والمؤسسات المحلية والجمعيات الزراعية وكبار المزارعين، ويشتمل على الجانب العملي والنظري، ويتناول التعريف بحشرة سوسة النخيل الحمراء من حيث الأهمية الاقتصادية، والانتشار، ودورة الحياة، والخطورة، والظروف المناسبة لحدوث الإصابة، والكشف المبكر والأعراض المميزة للإصابة، والإجراءات الوقائية والممارسات الزراعية السليمة للوقاية، والإجراءات العلاجية الكيميائية والميكانيكية وفق دليل إجراءات برنامج الادارة المتكاملة والخطة التنفيذية للوقايه من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها الخاص بالوزارة، إضافة إلى نظام البلاغات الإلكتروني "بلغ".

وأكدت الوزارة أن الشروط والمواصفات المطلوبة في الشركات والمؤسسات التي سيتم اعتمادها لتقديم خدمات وأعمال المكافحة الميدانية لسوسة النخيل الحمراء، تتمثل في أن يكون لديها كادر فني متخصص (مهندسون، وباحثون، وفنيون زراعيون)، كما يفضل أن يكون لديها الخبرة في مجال تقديم الخدمات الزراعية لا تقل عن 5 سنوات، وخبرة في مجال مكافحة سوسة النخيل الحمراء، ولديها أكثر من فرع في مناطق مختلفة من المملكة على أن تعطى الأولوية للشركات الحاصلة على ترخيص لتقديم الخدمات الزراعية.

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16:32ت م

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