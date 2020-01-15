

أبها 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

ضبطت بلدية الحفاير الفرعية التابعة لبلدية خميس مشيط ٨ منشآت صحية ومهنية مخالفة ، وإنذار ٦ منشآت مخالفة.

وتمثلت المخلفات في عدم وجود رخص بلدية وشهادات صحية وتدني مستوى النظافة العامة وسوء نقل وتخزين المواد الغذائية.

وتأتي هذه الجولات الرقابية تفعيلاً لحملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية وحرصاً من البلدية لضمان وصول غذاء صحي وآمن لموائد المستهلكين.

// انتهى //

16:20ت م

0138





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية الحفاير الفرعية بخميس مشيط تكثف جولاتها الرقابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.