

بريدة 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه في مقر ديوان الإمارة اليوم، اجتماع فريق تأهيل وتطوير وادي الرُمة, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ووكيل امارة المنطقة المساعد للحقوق صالح البرادي, ورئيس فريق تأهيل وتطوير وادي الرمه الدكتور صالح العامر, وأعضاء الفريق.

واطَلع سموه على ما قامت به اللجنة بعد وقوفها على الطبيعة، من خلال حصر جميع التعديات على مجرى الوادي والبدء في معالجتها تحت إشراف سمو أمير منطقة القصيم, بالإضافة إلى العمل على تنظيف مجرى وادي الرمة وتحديد عدد من النقاط السياحية, وكذلك البدء في وضع تصميم مركز تأهيل وتطوير وادي الرمة وتنفيذ حديقة الوادي, بالشراكة مع فرع وزارة النقل وامانة المنطقة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وكافة القطاعات ذات العلاقة بمدينة بريدة وكافة محافظات المنطقة.

وناقش سموه مع أعضاء الفريق المحضر المعد والبحث عن إيجاد العديد من الحلول وتذليل الصعوبات التي يواجهها الفريق والخروج برؤية موحدة من قبل الجميع لتعزيز العمل وتطبيقه بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة , كما جرى خلال الاجتماع إيضاح مرئيات ما لدى أعضاء اللجنة والمشكلة من الإدارات المعنية بإمارة المنطقة، واستعراض أعمال اللجنة وجهودها ، ومناقشة خطة عمل اللجنة المستقبلية في متابعة وتنفيذ تطوير وتأهيل وادي الرمة.

وشدد سمو أمير منطقة القصيم على جميع المعنيين باللجنة على مواصلة العمل والجهود لمعالجة كافة المواضيع حيال تطوير وتأهيل وادي الرُمة ، للخروج بالعديد من الأفكار المناسبة لخدمة الوادي وإظهاره بالشكل اللائق للمنطقة وأهلها من خلال ابراز معالمه وتعزيزها وتطويرها ، موصياً بزيادة نطاق مذكرات التفاهم والاتفاق مع اللجان ذات العلاقة التطوعية والأهلية لتطوير وتأهيل الوادي , مقدماً سموه بالغ شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة ، متمنياً التوفيق للجميع .

ثم فتح المجال للجميع للمناقشة وإعداد التوصيات النهائية حيال ذلك .

// انتهى //

15:45ت م

0122





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يرأس اجتماع فريق تأهيل وتطوير وادي الرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.