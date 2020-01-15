السعودية اليوم / سمو محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا يلتقي فريق برنامج حمّاية



العلا 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم، بفريق برنامج حمّاية في العلا لمتابعة عمل الفريق والوقوف على احتياجاتهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

وأعرب سموه عن سعادته بالإقبال الكبير الذي شهده البرنامج من مشاركة أبناء وبنات العلا ووعيهم بأهمية الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في العلا وصونه للأجيال القادمة.

وكانت قد أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا برنامج حماية في ديسمبر 2018 خلال تدشين صاحب السمو الملكي الأمير

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي وتشجيع المشاركة المجتمعية في جهود الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي والطبيعي الاستثنائي بالمحافظة.

ويوفر "حمّاية" 2500 فرصة مشاركة مجتمعية لأهالي المحافظة من خلال إشراكهم بشكلٍ مباشر وفعّال ليقوموا بدورٍ محوري في صون تراث العلا وبيئتها وطبيعتها للأجيال القادمة.

وفي إطار البرنامج، تم تنظيم 24 ورشة عمل أسبوعية للمشاركين تعرفوا خلالها على أهم المواقع التاريخية والأثرية والتراثية بمحافظة العلا وكيفية الحفاظ عليها وتعريف العالم بها للمساهمة في دعم خطط التطوير التي تشهدها المحافظة، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي للهيئة في تحويل العلا إلى واحدة من أبرز الوجهات التراثية والسياحية في المنطقة والعالم، وتقديم العلا كهدية المملكة إلى العالم.

وخلال اللقاء، استمع سمو المحافظ لعدد من أعضاء "حمّاية" الذين شاركوا تجاربهم وخبراتهم التي اكتسبوها في البرنامج من خلال ورش العمل والحملات التي نظمها البرنامج لإزالة التعديات المشوهة للمواقع الطبيعية والتراثية والعمل الميداني والتوعوي الذي شاركوا به.

وأكد سمو المحافظ أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعمل يدًا بيد مع مجتمع العلا الذي يمثل الشريك الرئيسي في كل ما تقوم به الهيئة من جهود لتطوير المحافظة، وأعرب عن تقديره لجهود أبناء وبنات العلا في حفظ وصون تراث المنطقة.

كما صرح سموه أن هناك فرص وظيفية دائمة تنتظر المؤهلين من أعضاء فريق حمّاية لينضموا لجوالي محمية شرعان الطبيعية، للمساهمة في الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض واستعادة الموائل الطبيعية في العلا.

اختتم اللقاء بصور تذكارية لسمو المحافظ الأمير بدر بن فرحان آل سعود مع أعضاء برنامج حمّاية من أبناء وبنات العلا في أجواء احتفالية خاصة.

// انتهى //

15:36ت م

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العلا 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم، بفريق برنامج حمّاية في العلا لمتابعة عمل الفريق والوقوف على احتياجاتهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.وأعرب سموه عن سعادته بالإقبال الكبير الذي شهده البرنامج من مشاركة أبناء وبنات العلا ووعيهم بأهمية الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في العلا وصونه للأجيال القادمة.وكانت قد أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا برنامج حماية في ديسمبر 2018 خلال تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لرؤية العلا.ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي وتشجيع المشاركة المجتمعية في جهود الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي والطبيعي الاستثنائي بالمحافظة.ويوفر "حمّاية" 2500 فرصة مشاركة مجتمعية لأهالي المحافظة من خلال إشراكهم بشكلٍ مباشر وفعّال ليقوموا بدورٍ محوري في صون تراث العلا وبيئتها وطبيعتها للأجيال القادمة.وفي إطار البرنامج، تم تنظيم 24 ورشة عمل أسبوعية للمشاركين تعرفوا خلالها على أهم المواقع التاريخية والأثرية والتراثية بمحافظة العلا وكيفية الحفاظ عليها وتعريف العالم بها للمساهمة في دعم خطط التطوير التي تشهدها المحافظة، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي للهيئة في تحويل العلا إلى واحدة من أبرز الوجهات التراثية والسياحية في المنطقة والعالم، وتقديم العلا كهدية المملكة إلى العالم.وخلال اللقاء، استمع سمو المحافظ لعدد من أعضاء "حمّاية" الذين شاركوا تجاربهم وخبراتهم التي اكتسبوها في البرنامج من خلال ورش العمل والحملات التي نظمها البرنامج لإزالة التعديات المشوهة للمواقع الطبيعية والتراثية والعمل الميداني والتوعوي الذي شاركوا به.وأكد سمو المحافظ أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعمل يدًا بيد مع مجتمع العلا الذي يمثل الشريك الرئيسي في كل ما تقوم به الهيئة من جهود لتطوير المحافظة، وأعرب عن تقديره لجهود أبناء وبنات العلا في حفظ وصون تراث المنطقة.كما صرح سموه أن هناك فرص وظيفية دائمة تنتظر المؤهلين من أعضاء فريق حمّاية لينضموا لجوالي محمية شرعان الطبيعية، للمساهمة في الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض واستعادة الموائل الطبيعية في العلا.اختتم اللقاء بصور تذكارية لسمو المحافظ الأمير بدر بن فرحان آل سعود مع أعضاء برنامج حمّاية من أبناء وبنات العلا في أجواء احتفالية خاصة.// انتهى //15:36ت م0117

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.