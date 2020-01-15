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مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا قرب 8500 نقطة
متابعات الخليج 365 - واس
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 42.25 نقطة ليقفل عند مستوى 8432.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 217 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات أسمنت حائل، وأسمنت أم القرى، واكسا التعاونية، والإنماء طوكيو م، وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات دار الأركان، وأسواق عبدالله العثيم، والمواساة، والأهلي للتكافل، وأنعام القابضة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.47% و 5.99%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، وأسمنت الجوف، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، وسابك، هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 227.06 نقطة ليقفل عند مستوى 7157.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 270 ألف سهم تقاسمتها 965 صفقة.
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