شكرا لقرائتكم سهم أرامكو ينهي تعاملات الأربعاء عند 34.70 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-15 سهم أرامكو ينهي تعاملات الأربعاء عند 34.70 متابعات الخليج 365 - الرياض أنهى سهم أرامكو تعاملات اليوم عند 34.70 ريال متراجعًا بقيمة 0.15 ريال أو ما يعادل 0.43%.وكان إغلاق سهم أرامكو السابق عند 34.85 حيث حقق أمس ارتفاعًا، لكن تم افتتاح التداول عليه اليوم عند 34.80 ريال، وهبط سهم أرامكو خلال الجلسة إلى 34.60 ريال، لكنه صعد بوتيرة مطمئنة حتى الإقفال. وبلغ عدد الصفقات على سهم أرامكو 9,021 صفقة فيما كان متوسط كمية الصفقة 1,190 سهمًا كما بلغت الكمية المتداولة 10,733,248 سهمًا بقيمة 372,273,371.20 ريالًا. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سهم أرامكو ينهي تعاملات الأربعاء عند 34.70 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.