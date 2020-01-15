شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف المرحلة العاشرة لـ«داكار 2020» بسبب الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

قرر منظمو رالي داكار السعودية 2020 ، إيقاف السباق في مرحلته العاشرة الممتدة من حرض إلى شبيطه نظراً للأحوال الجوية ولسلامة المشاركين، وتوجه سائقي جميع الفئات للمقر المؤقت حتى استكمال السباق.

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