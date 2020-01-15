شكرا لقرائتكم خبر عن «تأكد».. تطبيق يتيح التحقق من بطاقات الكفاءة في 9 مجالات والان نبدء بالتفاصيل

يتيح تطبيق "تأكد" الذي توفره هيئة المواصفات والمقاييس، للمستهلك التحقق في 9 مجالات، منها التحقق من بطاقات ترشيد استهلاك المياه الموجودة على الأدوات الصحية، والاستعلام عن السيارات المستعملة المستوردة للتأكد قبل شرائها من أنها مطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية.

كما يمكن للمستهلك استخدام التطبيق في التحقق من دقة وصحة بيانات بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، وكذلك بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، بالإضافة إلى بطاقات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة المنزلية بكل أنواعها مثل المكيفات والثلاجات والغسالات والسخانات، وبطاقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.

ويتيح التطبيق أيضا للمستهلك إمكانية التأكد من صحة علامة الجودة السعودية المدونة على عديد من المنتجات، والتحقق من سريان صلاحية العلامة، والتحقق من صحة شعار البلاستيك القابل للتحلل وسريان مدة الترخيص الذي تمنحه هيئة المواصفات للشركات والمصانع باستخدامه.

ويستطيع المستهلك الإبلاغ الفوري عبر التطبيق عن أي منتجات مخالفة، لتتمكن الجهات الرقابية من متابعة البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة.