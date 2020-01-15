شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بصاحب فيديو «القيادة المتهورة» بحائل والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة منطقة حائل القبض على مواطن بالعقد الثاني من العمر ، تم تداول مقطع فيديو عن قيامه بقيادة المركبة سرعة عالية وتعريض مستخدمي الطريق لمخاطر . وتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

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