فيديو. انطلاق ملتقى إرادة وريادة في حفر الباطن

2020-01-15

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

دشن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود فعاليات ملتقى إرادة وريادة الذي تنظمه غرفة حفر الباطن ممثلة بلجنة ريادة الأعمال، بحضور جمع من رجال وسيدات الأعمال بالمحافظة، ويستمر الملتقى خلال الفترة من (14 – 16 يناير 2020م)، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجهات تمويليه مهتمة بقطاع الأعمال.

وتجول محافظ الحفر بأجنحة المعرض المصاحبة للملتقى واستمع لشرح مفصل عن أنشطة الجهات المشاركة، كما شارك سموه في إحدى الورش المتخصصة في قطاع الأعمال وحث المشاركين فيها على توسيع آفاق عملهم بما يحقق ويتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

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وبدوره أعرب عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة ريادة الأعمال الأستاذ سلمان العقيل عن بالغ الشكر لسمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود على رعايته للملتقى، وأكد على أهمية الملتقى الذي يأتي من أجل المساهمة في تنمية وتطوير وتوجيه ودعم قطاع الأعمال ومساعدته في التغلب على المعوقات وكذلك ثقافة العمل الحر.

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