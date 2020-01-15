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شكرا لقرائتكم الأحوال المدنية : تعديل المؤهل دون حجز موعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأحوال المدنية : تعديل المؤهل دون حجز موعد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الأحوال المدنية أنه يمكن تغيير حالة المؤهل دون الحاجة إلى حجز موعد إلكتروني.
وتلقت العناية بالعملاء في الأحوال المدنية سؤالًا من أحد المواطنين قال فيه: “هل أستطيع أن أعدل المؤهل بدون حجز موعد في فرع العثيم مول في خريص بمنطقة الرياض؟
وردت عليه بالقول: لا يلزمك حجز موعد، المكاتب تعمل من الساعة ٨ صباحًا وحتى الساعة ٢:٣٠ ظهرًا، وهناك بعض المكاتب تعمل حتى الساعة ٨ مساء.
وأوضحت أنه يمكن معرفة ذلك عبر خدمة المواعيد الإلكترونية.
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