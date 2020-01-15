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موجة غبار متوقعة غدًا على 8 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار غدًا، تحد من مدى الرؤية الأفقية على من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية منها تمتد إلى مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتبوك، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.
كما توقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًا على الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية للمملكة مشيرة إلى أن حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي في حين ستكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة.
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