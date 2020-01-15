الفرحان: العلا غنية بإنسانها الطموح والواعي وكنوزها الثقافية

2020-01-15

متابعات الخليج 365 - العلا

أكد وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود أن العلا غنية بكنوزها الطبيعية والبشرية.

وقال الأمير بدر الفرحان: العلا غنية بكنوزها الثقافية والتراثية والطبيعية، وقبل ذلك غنية بإنسانها الطموح والواعي.

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وتشهد العلا عدة فعاليات هذه الأيام ضمن شتاء طنطورة التي تشهد غدًا الخميس انطلاق بطولة بولو الصحراء التي ستقام خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري بواقع 4 مباريات.

وتُعد بطولة بولو الصحراء الأولى من نوعها في العالم، وأول بطولة ينظمها الاتحاد السعودي للبولو.

وتحظى البطولة بمشاركة مجموعة من لاعبي فريق لادولفينا الأرجنتيني الشهير الذي يضم نجوم الأهداف العشرة وهم: أدولفو كامبياسو، وبيلون ستيرلينج، وبابلو ماك دونو؛ وذلك بالإضافة إلى عارض أزياء شركة “رالف لورين” ناتشو فيجيرواس.

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