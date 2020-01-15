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فيليبس تطلق شاشتها 243B9 الجديدة بمنفذ USB-C 3.2

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أمستردام

أعلنت شركة فيليبس عن إطلاق شاشتها 243B9 الجديدة، وأوضحت الشركة الهولندية أن الشاشة الجديدة تمتاز بلوحة IPS قياس 24 بوصة، وتعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD، وتزخر بمنفذ USB-C 3.2 الذي يتيح إمكانية شحن أجهزة اللاب توب المتوافقة ومشاهدة مقاطع الفيديو فائقة الوضوح، بالإضافة إلى نقل البيانات بسرعة عالية.

وتروج شركة فيليبس لشاشتها الجديدة من خلال زمن استجابة يبلغ 4 مللي ثانية، ودرجة سطوع تبلغ 250 قنديلة/م2، مع تغطية نطاق الألوان NTSC بنسبة تصل إلى 90%، ونطاق الألوان sRGB بنسبة 104%، وتشتمل باقة التجهيزات القياسية لشاشة فيليبس الجديدة على منفذ VGA ومنفذ DisplayPort 1.2 ومنفذ HDMI 1.4 ومنفذ USB-C 3.2 من الجيل الأول وأربعة منافذ USB 3.2، بالإضافة إلى مدخل الصوت ومخرج سماعة الرأس.

وتضم شاشة فيليبس 243B9 الجديدة اثنين من السماعات بقدرة 2 وات، وبفضل تجهيز الشاشة بمستشعر الطاقة Power Sensor فإنها تتعرف على وجود المستخدم أو غيابه، وبالتالي فإنها تقوم بمواءمة درجة السطوع تبعا لذلك. وأعلنت شركة فيليبس عن طرح شاشتها الجديدة في الأسواق العالمية بتكلفة تبلغ 219 يورو.