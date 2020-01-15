شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة MBC “هدى الخريف” تنصدم بدخول طليقها عليها فجأة أثناء برنامج تلفزيوني.. شاهد: ردة فعلها! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم متابعو برنامج “مع التوم” المذاع عبر موقع “يوتيوب” ويستقطب نسب مشاهدة عالية، مقدم البرنامج الإعلامي “محمد التوم” بفبركة حلقات البرنامج؛ خصوصًا بعد حلقة تمت إذاعتها مع المذيعة بقناة mbc، هدى محمد الخريف.

قد يهمك ايضاً:

مذيعة MBC “هدى الخريف” تنصدم بدخول طليقها عليها فجأة أثناء برنامج تلفزيوني.. شاهد: ردة فعلها! (فيديو)



مذيعة MBC “لجين عمران“ تعترف بكل جراءة: دخلت في علاقة مع هذا الرجل ومارست معه حتى أنجبت.. لكن النهاية صادمة! (فيديو)



مفاجأة مزلزلة: بشار الأسد متورط في تصفية قاسم سليماني .. وصحيفة دولية تكشف تفاصيل لم تكن في الحسبان!



زوجة الشاب السوري قتيل فيلا “نانسي عجرم” تفجر مفاجأة صادمة.. والإعلامي طوني خليفة يكشف المستور (فيديو)



بعد مقطع الرقص المسرب.. الشاعرة الإماراتية نجاح المساعيد تشعل مواقع التواصل بفيديو مثير مع زوجها الذي يصغرها 10سنوات(شاهد)



إذا ظهرت على جسدك هذه ال3 الأعراض فقد تصاب بنوبة قلبية مفاجئة تنهي حياتك



Advertisements

عاجل : صواريخ إيرانية تمطر قاعدة أمريكية جديدة في بغداد .. (تفاصيل طارئة)



“شاهد” ماذا حصل في قبر السلطان قابوس بعد أول يوم له من دفنه (فيديو)



إنجي خوري تهدد بالانتحار وتتهم فنانة لبنانية بمحاولة اغتصابها!.. شاهد



إمام مسجد يتزوج فتاة جميلة وبعد أسبوعين اكتشف أنها ذكر.. لن تصدق كيف تمت ليلة الدخلة! (شاهد)



مذيعة الجزيرة “غادة عويس“ تفضح حاكم دبي “بن راشد“: يعاني من أمراض مقززة.. وزوجته الشيخة راندا تنبش الأسرار الزوجية!





وخلال الحلقة قال “التوم” لضيفته إنه يحضر لها هدية، ليدخل شخص إلى الأستوديو ويحاول ” التوم” الصلح بينهما وهو ما رفضته “هدى” وهددت بتقديم شكوى رسمية ضده لو كشف وجه هذا الشخص قبل أن تترك الأستوديو وتغادر.



وتسبب نشر الحلقة كاملة وعدم وجود رد فعل لـ”الخريف” في إثارة التكهنات حول الاتفاق المسبق بين مقدم البرنامج والضيوف، وسط تخمينات من متابعي البرنامج أن يكون الضيف هو طليق “الخريف”.



وزاد من رواج هذه الاتهامات ما قاله “التوم” نفسه في أحد ردوده على سيل الانتقادات التي وجهت له ”هل يعقل أنني أنشر مقطع والضيف مو راضي؟ حاول تشغل مخك تكفى“.