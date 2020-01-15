شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة MBC “لجين عمران“ تعترف بكل جراءة: دخلت في علاقة مع هذا الرجل ومارست معه حتى أنجبت.. لكن النهاية صادمة! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تصريحات صادمة وجريئة، اعترفت لجين عمران، أنها فخورة، بطلاقها من زوجها السابق بعد أن مارست معه العشرة وأنجبت منه ولديها.

قد يهمك ايضاً:

مذيعة MBC “هدى الخريف” تنصدم بدخول طليقها عليها فجأة أثناء برنامج تلفزيوني.. شاهد: ردة فعلها! (فيديو)



مذيعة MBC “لجين عمران“ تعترف بكل جراءة: دخلت في علاقة مع هذا الرجل ومارست معه حتى أنجبت.. لكن النهاية صادمة! (فيديو)



مفاجأة مزلزلة: بشار الأسد متورط في تصفية قاسم سليماني .. وصحيفة دولية تكشف تفاصيل لم تكن في الحسبان!



زوجة الشاب السوري قتيل فيلا “نانسي عجرم” تفجر مفاجأة صادمة.. والإعلامي طوني خليفة يكشف المستور (فيديو)



بعد مقطع الرقص المسرب.. الشاعرة الإماراتية نجاح المساعيد تشعل مواقع التواصل بفيديو مثير مع زوجها الذي يصغرها 10سنوات(شاهد)



إذا ظهرت على جسدك هذه ال3 الأعراض فقد تصاب بنوبة قلبية مفاجئة تنهي حياتك



عاجل : صواريخ إيرانية تمطر قاعدة أمريكية جديدة في بغداد .. (تفاصيل طارئة)



“شاهد” ماذا حصل في قبر السلطان قابوس بعد أول يوم له من دفنه (فيديو)



إنجي خوري تهدد بالانتحار وتتهم فنانة لبنانية بمحاولة اغتصابها!.. شاهد



Advertisements

إمام مسجد يتزوج فتاة جميلة وبعد أسبوعين اكتشف أنها ذكر.. لن تصدق كيف تمت ليلة الدخلة! (شاهد)



مذيعة الجزيرة “غادة عويس“ تفضح حاكم دبي “بن راشد“: يعاني من أمراض مقززة.. وزوجته الشيخة راندا تنبش الأسرار الزوجية!



حيث علقت الإعلامية السعودية ” لجين عمران” ، على طلاقها من زوجها السابق بتصريح صادم حيث أكدت أنها فخورة لكونها مطلقة لأن الطلاق ليس حرام أو عيب وإلا ما كان للشرع أن يحلله .

وقالت الإعلامية لجين عمران في حديث مصور نشرته ” ليالينا “، أفتخر جدا أني مطلقة والطلاق كان برغبة شخصية مني” وتابعت “الطلاق ليس عيب او حرام ويحلله الشرع والدين، فلذلك موضوع إني أشوف نفسي مش مرتاحة أو مبسوطة ومهانة كرامتي ، إيش المانع إني أطلب الطلاق، أطلب الطلاق بإرادتي وأقدر أكافح وأشتغل وأصرف على نفسي وأتخذ قراراتي”.

قالت عمران ” تزوجت وأنا عمري 16 سنة وخلفت بنتي وعمري 17 أما أبني خلفته وأنا بعمر ال19 سنة “.