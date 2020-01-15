قالت إحدى المبتعثات في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه تم قبولها للعمل في السلك القضائي الأمريكي كمتطوعة تحت مسمى مساعد قاضٍ.
وأوضحت المبتعثة هيا الشمّري التي تحضر الدراسات العليا في القانون بأمريكا عبر حسابها بـ”تويتر”، أنه تم قبولها للعمل كمتطوعة في محكمة أمريكية بمسمى مساعد قضائي، مشيرةً إلى أنها حققت أحد أهم أهدافها في 2020.
يُشار إلى أن الشمّري خريجة كلية الحقوق في جامعة الملك سعود، وباحثة قانونية، ودرست في الدبلوم العالي، ومبتعثة لإكمال الدراسات العليا في القانون، إضافة إلى ممارسة المحاماة.
كانت هذه تفاصيل خبر مبتعثة تُعين كمساعد قاضِ في محكمة أمريكية.. وهذا أول تعليق لها على القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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