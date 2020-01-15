مواطن ينشر صورة لشتلة زرعها قبل نحو عام بنفود رغبة

نشر مواطن صور لشتلة زرعها بنفود رغبة شمال غرب الرياض، وقد أصبحت شجرة بعد نحو عام من زراعتها دون ري.
وقال المواطن فهد المفرج، وهو عضو جمعية آفاق خضراء البيئية، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “شجرة أرطى زرعت في نفود رغبة العام الماضي، وتم عمل سياج حماية من الرعي”
وتابع: “بدون ري لمدة عام كامل.. النتيجة كما ترون”.
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