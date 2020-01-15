أمير القصيم يدشن جائزة شقائق الرجال بالمنطقة

دشن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بمكتبه في ديوان الإمارة بمدينة بريدة، اليوم، جائزة «شقائق الرجال» التي تستهدف من خلالها تعزيز تمكين المرأة بالمنطقة، من خلال تحفيز وتشجيع القدرات وتنميتها، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير إدارة تقنية المعلومات المهندس يوسف الحربي، ومستشارتي الإمارة الدكتورة فاطمة الفريحي ولولوة الخميري، وأعضاء أمانة الجائزة. واستمع أمير المنطقة لتفاصيل الجائزة التي تم إطلاقها واطلع عليها أكثر من 1592 سيدة، وقدم من خلالها 409 مرشحات واعتمد 108 مرشحات، من خلال مساراتها الأربعة والمشتملة على حفظ القرآن والإبداع والابتكار والتفوق العلمي وكفاءة الأداء، تضمنت تسعة ضوابط مرتبطة بالترشح، وتهدف إلى تشجيع المرأة بالمنطقة على الإقبال على التميز والإبداع المتواصل والتطوع والإسهام الفعال بقدراتها، ودعم الأفكار الرائدة لسيدات المنطقة والمبادرات المقدمة التي تعنى بتطوير سلوك أبناء المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز المشاريع الخدمية للسيدات، وتشجيع المتفوقات وتحفيزهن وبث روح التنافس العلمي بين فتيات المنطقة، اللاتي أكدن أن الجائزة تسعى إلى تحفيز قياديات المنطقة، والتي يصل عددهن إلى أكثر من 350 قيادية من خلال رفع مستوى الانتماء الوظيفي، ويسهم في تقدير الكفاءات الوظيفية في مختلف القطاعات ودعم الأداء الفعال للمرأة بالمنطقة.

وعبر الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، عن فخره واعتزازه بما تمتلكه المنطقة من عقول نسائية عالية الهمة والأداء ومفعمة بالتميز والتفاؤل لبناء ونهضة دوت الخليج، منوها بما تحظى به المرأة من تمكين لدورها في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، وتشجيعها وتحفيزها في مختلف المجالات.

وأكد أن الجائزة ستسهم في تعزيز قدرات وتنمية الإنجازات والحراك الإيجابي الذي تقوم به المرأة بالمنطقة، عبر التطوير والإحساس بالمسؤولية في كافة الجوانب والأعمال.