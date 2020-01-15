السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يلتقي المجلس الفخري لجمعية الذوق العام



الدمام 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية

ونوه سموه بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تعزيز وترسيخ قيمة الذوق العام، من خلال وضع الأنظمة والتشريعات، وتوفير القدرات للأجهزة الضبطية، مشيداً بجهود الجمعية وبما تضمنته رسالتها في نشر ثقافة ومفهوم الذوق لجميع فئات المجتمع، التي استلهمتها من أخلاق رسول الأمة -صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أهمية تعزيز ثقافة الذوق العام، من خلال تقديم المبادرات، والبرامج، بالشراكة مع الجهات المعنية بتوجيه وتوعية المجتمع، وفق عمل مؤسسي منظم، متمنياً للجمعية ومنسوبيها التوفيق.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للذوق العام المهندس محمد الدبل عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية لدعمه واهتمامه بالجمعية وفكرتها، واهتمامه بتعزيز ثقافة الذوق العام، مبيناً أن كلمات سموه التوجيهية تحفز منسوبي الجمعية لتقديم المزيد من المبادرات، وتشجيع التجديد والعطاء ومضاعفة الجهود لتنمية وتطوير أعمالها.

ويضم المجلس الفخري للجمعية، معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومعالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد عمر الدويش، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار، وخالد بن علي التركي، وإبراهيم الجميح، وطارق التميمي، وخالد البواردي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأمين العام للمجلس الفخري المهندس محمد بن خالد الدبل.

// انتهى //

13:49ت م

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الدمام 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للذوق العام المهندس محمد الدبل وأعضاء المجلس الفخري.ونوه سموه بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تعزيز وترسيخ قيمة الذوق العام، من خلال وضع الأنظمة والتشريعات، وتوفير القدرات للأجهزة الضبطية، مشيداً بجهود الجمعية وبما تضمنته رسالتها في نشر ثقافة ومفهوم الذوق لجميع فئات المجتمع، التي استلهمتها من أخلاق رسول الأمة -صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أهمية تعزيز ثقافة الذوق العام، من خلال تقديم المبادرات، والبرامج، بالشراكة مع الجهات المعنية بتوجيه وتوعية المجتمع، وفق عمل مؤسسي منظم، متمنياً للجمعية ومنسوبيها التوفيق.من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للذوق العام المهندس محمد الدبل عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية لدعمه واهتمامه بالجمعية وفكرتها، واهتمامه بتعزيز ثقافة الذوق العام، مبيناً أن كلمات سموه التوجيهية تحفز منسوبي الجمعية لتقديم المزيد من المبادرات، وتشجيع التجديد والعطاء ومضاعفة الجهود لتنمية وتطوير أعمالها.ويضم المجلس الفخري للجمعية، معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومعالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد عمر الدويش، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار، وخالد بن علي التركي، وإبراهيم الجميح، وطارق التميمي، وخالد البواردي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأمين العام للمجلس الفخري المهندس محمد بن خالد الدبل.// انتهى //13:49ت م0086

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