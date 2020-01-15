السعودية اليوم / أمانة الاحساء تزيل 3242 مركبة تالفة ومهملة العام الماضي



الأحساء 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

أزالت أمانة الأحساء 3242 مركبة مهملة وتالفة خلال عام 2019م، وذلك وفق إحصائية أصدرتها الأمانة ممثلة الإدارة العامة للنظافة.

وأوضح أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن إزالة المركبات المهملة والتالفة يأتي امتداداً لتنفيذ مبادرة معالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري، وضمن الجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية.

وبين المهندس الملحم أن حملات الأمانة تهدف إلى تعزيز تفعيل المبادرة الوزارية لإزالة التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري والمنبثقة عن مبادرات التحول الوطني، وذلك برفع مستوى الوعي البيئي وإزالة التشويه البصري والمخالفات والحفاظ على النظافة العامة.

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13:41ت م

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