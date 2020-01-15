السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تواصل تسليم وثائق الخريجين للفصل الدراسي الأول



عرعر 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

تواصل عمادة القبول والتسجيل في جامعة الحدود الشمالية تسليم وثائق الخريجين والخريجات للفصل الدراسي الأول حسب الجدول المعلن لكامل التخصصات العلمية والنظرية حتى يوم غد.

وأكدت عمادة القبول والتسجيل أهمية حضور الطالب لاستلامها وفي حال عدم قدرته على الحضور لا يتم تسليمها إلا بوكالة شرعية, وفيما يخص الكليات الصحية تسلم الوثيقة بعد ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسليم شهادة الامتياز.

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13:37ت م

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