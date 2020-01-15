السعودية اليوم /حلقات ودور القرآن في جمعية خيركم تستقبل 57 ألف طالب وطالبة الأحد المقبل



جدة 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

تستأنف جمعية خيركم بجدة يوم الأحد المقبل، نشاطها بعودة 57 ألف طالب وطالبة إلى حلقات ودور تحفيظ القرآن الكريم لتعلم وحفظ كتاب الله الكريم.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي, إلى أن عدد حفاظ "خيركم" خلال العقد الأخير (1431هـ - 1441هـ) لا يقل عن 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله سنوياً, لافتاً إلى أن من بين أولئك الحفظة من نالوا شهادة حفظ القرآن كاملاً عبر منصة خيركم لتعليم القرآن عن بعد متمثلة بالتطبيقات القرآنية المتوفرة بالأجهزة الذكية والمقارئ الالكترونية والهاتفية والبرامج التقنية الأخرى التي وفرتها الجمعية بعدة لغات.

يُذكر أن حفاظ جمعية خيركم يمثلون المراكز الجغرافية بجدة ودور التحفيظ والمرافق العامة من سجون واصلاحيات ودار ملاحظة والمنشآت الحكومية المدنية والعسكرية, بالإضافة إلى المجمعات المسائية ومجمعات غير الناطقين بالعربية وحلقات الكبار والموظفين.

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13:27ت م

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