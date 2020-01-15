السعودية اليوم / وزير النقل يستقبل سفير نيوزلندا لدى المملكة



الرياض 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

استقبل معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر في مكتبه بالوزارة اليوم السفير النيوزلندي لدى المملكة جيمس منرو.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين .

ونوه المهندس الجاسر بمتانة العلاقات بين المملكة ونيوزلندا، وحجم التعاون القائم بينهما خاصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري .

حضر الاستقبال مستشار معالي الوزير المهندس هذلول الهذلول، ومدير عام مكتب تنسيق عمليات التخصيص المهندس سعود الصالح.

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13:23ت م

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