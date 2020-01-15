السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تنفذ خطة إخلاء فرضية بالتعاون مع الدفاع المدني



الرياض 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

‏نفذت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وشعبة الدفاع المدني بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض اليوم، فرضية إخلاء لنشوب حريق في محطة القطار التابعة لمبنى (A6) مع فرضية حدوث حالات إصابات ووفيات بالموقع.

وشاركت الجامعة في إعداد وتنظيم الفرضية ممثلة في إدارة الأمن والسلامة وإدارة المخاطر، واستشاري للتشغيل والصيانة، ومقاول تشغيل وصيانة نظام النقل آلي، إضافة إلى طاقم طبي من مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، بدعم عدد من الجهات وهي: (أمانة مدينة الرياض، الهلال الأحمر، الشؤون الصحية، وفرق الإطفاء والإنقاذ وشعبة التدخل في حوادث المواد الخطرة من الدفاع المدني، إضافة إلى مجموعة من المتطوعين).

يأتي ذلك في إطار ضمان الجاهزية في مواجهة الحوادث، وتقييم سرعة انتقال الفرق المشاركة وتمركزها في موقع الحادث، مع اختبار قدرة العاملين بالجامعة على طرق استخدام وسائل مكافحة الحريق وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث، إضافة إلى تسجيل الإيجابيات والعمل على تطويرها وتسجيل السلبيات للعمل على تلافيها.

// انتهى //

13:22ت م

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