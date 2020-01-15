السعودية اليوم / بلدية طلعة التمياط تنفذ حملة رقابية على المنشآت الغذائية



رفحاء 20 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 15 يناير 2020 م واس

نفذت الرقابة الصحية ببلدية طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية جولات رقابية يومية على المنشآت الغذائية والمرافق ذات العلاقة بالمستهلك والمحلات المتعلقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأكدت البلدية حرصها على الصحة والسلامة، بتنفيذ الجولات الرقابية المستمرة للتأكد من مطابقة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، وتطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين، مؤكدة استمرار الجولات التفتيشية.

ودعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أيّ ملاحظات، عبر حساب البلدية في موقع التواصل الاجتماعي أو عبر مركز البلاغات 940.

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13:14ت م

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